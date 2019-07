Stoepen weggevaagd door gesprongen hoofdwaterleiding in Blaricum

BLARICUM - De Blaricumse straten die gisteravond onder water stonden door een gesprongen hoofdwaterleiding, hebben flink wat schade opgelopen. Verschillende straatstenen zijn weggehaald om het probleem op te lossen, maar ook in sommige voortuinen hebben tegels plaats gemaakt voor blubber en gaten.

De eerste meldingen van wateroverlast kwamen gisteravond even na 23.00 uur. Omwonenden aan Kieps stonden tot hun enkels in de nattigheid. Buurtbewoonster Jopie Smit is een van de zwaarst getroffenen. "De vloer is ingezakt, de kruipruimte is vol water en de schuur stond blank", vertelt Smit. "Het ging heel hard. Je hoorde het in huis tegen de muren klotsen."

Haar buren, Ronnie en Robert Determeijer, zijn ook zwaar getroffen door de gesprongen waterleiding. "We hoorden een heleboel geborrel", vertelt Ronnie. "We zijn naar buiten gegaan. Daar kwam een gigantische stroom water omhoog. We konden de voordeur niet meer uit." Ronnie wijst op het gat - van twee meter bij 70 centimeter - dat het water vlak voor haar voordeur heeft geslagen.

Angst

Volgens haar man Robert kwam het water ruim anderhalf uur lang omhoog. "Je denkt: 'zometeen kantelt mijn auto om!'", vertelt Robert Determeijer. "Ik was heel bang dat het water binnen zou komen", vult zijn echtgenote Ronnie aan. Maar dat was niet het geval.

Nu is het voor zowel Jopie Smit als het echtpaar Determeijer hopen dat de woningbouw en de verzekering snel langskomt.