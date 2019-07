Oranjebus rijdt niet voorafgaand aan halve finale Oranje

UITHOORN - Er is morgen geen Oranjeparade voor de halve finale tussen de Oranjeleeuwinnen en Zweden. Dat hebben de autoriteiten van de Franse stad Lyon besloten. De Oranjebus, die meestal vooraan rijdt, blijft daarom gedwongen stil staan. "We kunnen er over zeuren, maar we kunnen ook de dag morgen gaan beleven."

De Uithoornse Henk van Beek rijdt al vanaf het begin in 2004 mee met de Oranjebus, naar zowel de mannen- als de vrouwenteams. Sinds het prille begin rijdt de bus - met standplaats Alkmaar - vooraan in de Oranjeparades, die volgens Van Beek langzamerhand bij het WK en EK zijn gaan horen.

Maar Henk snapt wel waarom de parade door de autoriteiten van Lyon is afgeblazen. "Wij hadden al een vermoeden. Lyon heeft ongeveer twee maanden geleden een aanslag gehad. Ze zijn heel voorzichtig. Van de 'Fanzone' naar het stadion is twintig kilometer. Ik kan me voorstellen dat dat een heel gedoe is", vertelt de Oranjefan.

Lees ook: Henk rijdt Leeuwinnen achterna in befaamde Oranjebus: "Je weet waar je het voor doet"

Desalniettemin gaat hij er samen met de andere Oranjefans morgen het beste van maken. "Het gaat niet om ons. Het gaan om de Leeuwinnen. Het gaat om die meiden", legt hij uit. "We kunnen er over zeuren, maar we kunnen ook de dag morgen gaan beleven."

Het wordt morgen een spannende dag, volgens Henk van Beek. "Het is de halve finale. Dan mag je hoe dan ook je borst nat maken. Nederland moet goed oppassen, maar we kunnen ze hebben", besluit de Oranjefan.