Politieonderzoek in water bij Jan Gijzenbrug in Haarlem

HAARLEM - In de omgeving van de Jan Gijzenbrug in Haarlem is vanmorgen een politieonderzoek geweest naar aanleiding van een "verdachte situatie" zondag. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen wat er zondag precies is gebeurd.

De actie begon vanmorgen om 09.00 uur. Er is naast het water gezocht, maar ook erin. Waarnaar werd gezocht, kon een politiewoordvoerder niet zeggen. De woordvoerder liet rond 12.00 uur weten dat er bij de actie niks is gevonden.

Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar wat er zondag precies is gebeurd.