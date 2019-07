Peperdure Porsche gaat in vlammen op in Zwaag

ZWAAG - Een auto van het merk Porsche, die geparkeerd stond aan de Pastoor Nuijenstraat in Zwaag, is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.

De Porsche heeft een waarde van ongeveer 90.000 euro. Het is niet bekend of de auto total loss is. Wel is op foto's te zien dat de vlammen de wagen flink hebben toegetakeld.

De politie doet onderzoek naar de brand.