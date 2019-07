Groot deel Noordwest ziekenhuisgroep in Alkmaar dicht door cao-acties

ALKMAAR - Een aantal medewerkers van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar draait vandaag zondagsdiensten. De operatiekamers, het laboratorium, de afdelingen radiologie, sterilisatie en nucleaire geneeskunde zijn dicht voor niet-spoedeisende zaken. De medewerkers willen een betere cao.

Een woordvoerder van het ziekenhuis liet eerder weten dat acute zorg en de behandeling van kinderen, kankerpatiënten en patiënten in de categorie 'zwaarwegend bezwaarlijk' ondanks de acties gewoon doorgaat. "De behandelend arts beoordeelt of een patiënt in die laatste categorie valt." Ook mensen die een afspraak hebben op een van de poliklinieken kunnen gewoon in het ziekenhuis terecht.

Lees ook: Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar voert actie: vijf afdelingen dicht

De ziekenhuismedewerkers voeren actie omdat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in hun ogen geen goede cao wil afsluiten met vakbonden FNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en CNV.

Naast een salarisverhoging van vijf procent en een extra toeslag op het loon voor onregelmatigheidsdiensten, willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Zondagsdiensten nieuwe maatregel

Er waren eerder ook al acties, maar zondagsdiensten zijn volgens FNV Zorg nieuw in de lopende strijd om een betere cao.

Bij de andere afdelingen van de Noordwest Ziekenhuisgroep is het een normale dag. Er zijn ook andere ziekenhuizen in het land waar actie wordt gevoerd.