Hoofdwaterleiding gesprongen in woonwijk Blaricum: straat onder water

BLARICUM - In een woonwijk in Blaricum is gisteravond laat een straat blank komen te staan. Volgens de brandweer kwam het water vanuit een gesprongen hoofdwaterleiding. Het is verschillende kruipruimtes van woningen ingestroomd.

De eerste meldingen van wateroverlast kwamen even na 23.00 uur. Op foto's is te zien hoe hoog het water kwam. Omwonenden aan Kieps kwamen hun huizen uit en sommigen stonden tot op hun enkels in de blubber.

Het lek is inmiddels gedicht. Even na middernacht liet de brandweer weten dat het wegpompen van het water in volle gang was. Het is niet bekend of inmiddels al het water is verdwenen.