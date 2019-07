Juni drukke maand voor Zandvoortse Reddingsbrigade

ZANDVOORT - Vermiste kinderen, kwallenbeten en zonnesteken: de vrijwillige lifeguards van de Zandvoortse Reddingsbrigade hadden er in juni de handen vol aan. Over de hele maand genomen moesten de strandwachten 186 keer in actie komen waarbij in totaal 216 strandgangers geholpen werden.

Zo herenigden de strandwachten 57 keer een kind met zijn of haar ouders en rukten ze zeven keer uit voor een zwemmer in de problemen. Tijdens de warme dagen werden vooral veel zwemmers met luchtbedden, luchtbanden naar de kant gestuurd.

Lees ook: Bloedhitte voorbij: koelere maar zonnige week op komst

Eerste hulp werd er 96 keer gegeven voor kwallenbeten, snijwonden en onwelwordingen. 22 keer moest er in actie gekomen worden voor ernstigere ongevallen.

Kitesurfers

Een speciale vermelding krijgen kitesurfers. Voor hen moest 21 keer uitgerukt worden. Veelal moesten ze naar de kant geholpen worden als de wind was weggevallen.

De brigade maakt zich nu op voor de zomervakantie die binnenkort begint.