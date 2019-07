Vlag kan alsnog uit voor helft herkansers Calvijn College

AMSTERDAM - De eindexamenleerlingen van het Calvijn College hebben eindelijk allemaal duidelijkheid. Vanmiddag werd bekendgemaakt dat 13 van de 26 herkansers alsnog hun diploma zullen ontvangen. Daarmee zijn in totaal 63 van de 77 vmbo-leerlingen geslaagd.

De leerlingen hoopten begin vorige maand al de uitslag van hun examens te ontvangen, maar die kregen zij niet. Later werd bekend dat, door fouten van de school, een aantal toetsen niet zijn gemaakt en andere weer niet waren ingevoerd. Deze moesten vervolgens alsnog worden ingehaald of opnieuw worden gemaakt.

"Het slagingspercentage is 82 procent, dat is lager dan voorgaand jaar", zegt voorzitter College van Bestuur Barbara Dijkgraaf. Of het percentage lager is door de problematiek rond de toetsen weet ze niet. "Slagingspercentages van scholen kunnen fluctueren in de loop der jaren. We hebben er heel veel aan gedaan om de leerlingen voor te bereiden op de herkansingen."

De leerlingen moesten weer de boeken in en gingen vorige week voor de missende onderdelen van hun examens. In eerste instantie slaagden 50 leerlingen, 26 moesten herkansen. Deze uitslagen van de herkansingen werden zojuist bekend gemaakt op de website van de school.

Excuses

In het bericht feliciteert het bestuur van de school 13 leerlingen die voor hun herexamens zijn geslaagd. Verder worden in het bericht ook excuses gemaakt voor wat er is gebeurt. 'De school biedt alle examenkandidaten en hun familie nogmaals excuses aan voor de vertraging en het leed en ongemak dat daarmee gepaard is gegaan.'