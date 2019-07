Paar duizend koffers achtergebleven op Schiphol na storing

SCHIPHOL - Na een storing in het bagagesysteem van Schiphol, zijn er een paar duizend koffers achtergebleven op de luchthaven. Ze liggen zelfs opgeslagen onder een viaduct op het terrein.

Afgelopen zaterdag is de storing ontstaan. "Op dezelfde dag werd deze ook weer verholpen. We zijn nu bezig met het nasturen van de koffers, maar omdat het om een paar duizend gaat, duurt dat wel even", stelt een woordvoerder.

Het probleem is volgens hem vooral dat de reguliere bagage ook gewoon weer verwerkt moet worden. "Daarom duurt het even. Maar we zijn al wel op de helft en we proberen de overige koffers deze week op te sturen naar hun eigenaren."

Schoolvakantie

Aankomende vrijdag begint de schoolvakantie. Toch verwacht de woordvoerder hierdoor geen extra problemen. "Bij ons begint de vakantie al eind maart. Elke dag komen er daardoor zo'n 200.000 passagiers op Schiphol. Vrijdag is voor ons niet per sé een piek."

Bovendien kan een storing altijd ontstaan, benadrukt hij. "We hebben in de zomerperiode daarom wel extra monteurs paraat en mensen die kleinere storingen in het systeem kunnen verhelpen."

Hoe de storing afgelopen zaterdag is ontstaan, blijft voorlopig onduidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.