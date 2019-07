Fred Mooij (49) sinds eergisteravond spoorloos

ZAANDAM - De 49-jarige Fred Mooij uit Zaandam wordt vermist. Hij werd eergisteravond nog gezien, maar sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Mooij werd eergisteravond rond 19.45 uur gezien in het centrum van Zaandam. Wat hij op dat moment droeg is niet bekend.

De Zaandammer heeft een slank postuur, is 1,80 meter lang en brildragend. Hij heeft donkerblond, lichtkrullend haar. Wie weet waar hij is, of hem heeft gezien, wordt gevraagd die informatie te delen met de politie.