Artistieke ode aan Eberhard van der Laan onthuld op plein in Amsterdam-West

AMSTERDAM - Het Mercatorplein in Amsterdam-West wordt sinds vandaag gesierd door een acht meter hoge beeltenis van Eberhard van der Laan. Het kunstwerk 'Damsko Strijder', gemaakt door kunstenaarscollectief Kamp Seedorf, werd vanmiddag door Van der Laans weduwe Femke van der Laan onthuld.

De kunstenaars legden afgelopen week de laatste hand aan het enorme kunstwerk. Met ruim 4.000 stemmen werd het werk als grote favoriet gekozen door de Amsterdammer bij een ontwerpwedstrijd vorig jaar. Naast de beeltenis van Van der Laan staan de woorden die hij in zijn afscheidsbrief aan alle Amsterdammers schreef: 'Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.'

Metro-ingang

Een eerdere versie van het kunstwerk verscheen in 2017 bij een metro-ingang aan de Wibautstraat, net nadat bekend was geworden dat de burgemeester aan longkanker leed. Van der Laan nodigde de kunstenaars later uit bij zijn ambtswoning om de kunstenaars te bedanken.

Ook schreef hij een brief, die inmiddels ingelijst in het atelier van de kunstenaars hangt, met de woorden: 'Lieve vrienden. Van alle lieve woorden en uitingen die ik heb mogen ontvangen nadat het nieuws over mijn ziekte bekend werd, ligt mijn dankwoord aan jullie het meest ingewikkeld. Graffiti....Mijn gezin vond het prachtig. En ik ook. Heel hartelijk bedankt!'

Verwijderd

Het eerst werk aan de Wibautstraat - hoewel het van de gemeente mocht blijven - werd door een medewerker van het GVB per ongeluk weggehaald. Inmiddels hangt een variant ingelijst in het Amsterdam Museum.

Het collectief had nooit gedacht dat de hype zo groot zou worden. 'Het werd steeds gekker. Eerst werd de eerste per ongeluk weggehaald, toen maakten we shirtjes waarna de site binnen no time plat lag door alle bestellingen. Het liep helemaal uit de hand', aldus een van de kunstenaars.