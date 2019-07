Lerarentekort treft Amstelveense basisschool: "Geen leerkracht voor bovenbouwgroep"

AMSTELVEEN - Een flinke domper voor basisschool De Linde in Amstelveen: twee weken voor de start van de zomervakantie heeft een bovenbouw-juf plotseling ontslag heeft genomen. En in een tijd waarin het groeiende lerarentekort de voorpagina's beheerst, is het nagenoeg onmogelijk om dat gat voor de vakantie nog te dichten. Directeur Yolanda Steenbruggen zet alles op alles om het toch te fixen.

"Je wilt niet weten wat ik gezegd heb toen de docent kwam melden dat ze ergens anders ging werken.", zegt Steenbruggen. "Ik heb haar wel duidelijk gemaakt dat ik zeer teleurgesteld was."

Lees ook: 'Onderwijsinspectie moet noodmaatregelen lerarentekort in kaart brengen'

De directeur van de Montessorischool draait al heel wat jaren mee, maar zo ernstig als nu is het personeelstekort in haar beleving nooit geweest. "Toen ik mijn carrière begon, was er een lerarenoverschot. Toen kon je kiezen uit de sollicitanten. Ik ben heel veel tijd kwijt met het werven van personeel, de lol gaat er zo wel een beetje vanaf", aldus Steenbruggen.

Creativiteit

Het schoolbestuur probeert de bezettingsproblemen op een creatieve manier op te lossen. Zo is kleuterjuf Kimberly gevraagd om naar de bovenbouw te verkassen. Kimberly: "Het is niet afgedwongen hoor, het werd me gewoon gevraagd. Ik ben bevoegd voor de bovenbouw en bovendien ben ik wel toe aan de stap naar iets anders."

Lees ook: Haarlemse school heft groep 7 op vanwege lerarentekort

Toch realiseert Kimberly zich maar al te goed dat met haar verhuizing de school nog niet uit de brand is. "Jammer dat het zo moeilijk is om nieuwe collega's aan te trekken, want ook als ik overstap komen we nog een docent tekort".

'Alleskunner'

Als Kimberly over haar vak vertelt, begint ze te stralen. "Om voor de klas te staan moet je een 'alleskunner' zijn. Je geeft taalles maar ook muziek. Ik vind het heerlijk om kinderen klaar te stomen voor de toekomst", zegt ze. Ze kan zich dan ook niet voorstellen dat mensen geen zin hebben in een baan als leraar. "Je moet wel een passie hebben voor het vak, maar dan is het het leukste werk dat er is: ik ga iedere dag met heel veel plezier naar mijn werk."