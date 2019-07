Albert Heijn Den Helder mist dertig winkelwagentjes: "Zo'n karretje is best duur"

DEN HELDER - Het is iedere zomer een terugkerend probleem: winkelmandjes en winkelwagentjes die met bosjes tegelijk uit supermarkten verdwijnen. Omdat het bij de Albert Heijn aan het Julianaplein in Den Helder nu zelfs de spuigaten uitloopt, heeft manager Ciska Heuvelink een Facebook-oproep geplaatst. "Zo'n karretje is best duur."

"Ik dacht: ik kan een rondje door de wijk gaan lopen, maar ik kan ook m'n klanten om hulp vragen", verklaart Heuvelink bij haar oproep op social media. In een tijdsbestek van twee maanden zijn er maar liefst dertig karren verdwenen. "Het gaat langzaam, daarom valt het niet zo op. Maar toen ik vanochtend door de winkel liep, dacht ik: wat hebben we weinig karren in huis."

Haar oproep wordt veel gelezen, vertelt ze. "Ik ben al best vaak gebeld, ook door een vrouw die vertelde dat de tuin van haar achterbuurvrouw volstaat met winkelwagentjes. Niet alleen van ons, maar ook van andere supermarkten."

Als een ware rechercheur trekt de supermarktmanager de tips na. "Als ik straks naar huis ga, rij ik er even langs om te vragen of ze ze wil terugbrengen."

Barbecueën

Heuvelink weet niet precies waarom er uitgerekend nu zoveel karretjes verdwijnen, al lijkt een klant het antwoord paraat te hebben. "Tja, met dat mooie weer gaan er veel barbecuen, hè." De manager sluit niet uit dat mensen karretjes vol vlees en bier het winkelwagentje naar huis duwen, om het vervolgens niet terug naar de winkel te duwen.

Een karretje kost 'rond de 150 euro', vertelt Heuvelink. Bij elkaar zijn de dertig missende winkelwagentjes dus zo'n 5.000 euro waard. "En dat gaat allemaal van mijn budget af."