Opnieuw enorme lading instrumenten gejat in Haarlem: "Wat moet je nou met 16 saxofoons?"

HAARLEM - Muziekinstrumenten zijn in trek onder Haarlemse criminelen, zo blijkt. Vorige maand werd een aanhanger vol met instrumenten van fanfareband Blij met Muziek gestolen. Dit weekend werd de opslag van de Wereld Muziek School geplunderd.

"Ik wilde de instrumenten ophalen uit onze opslag omdat ik ze nodig had. Toen ik aankwam, zag ik dat het slot eruit was geboord", vertelt directeur Hein Pijnenburg.

De buit is niet mis. De muziekschool moet het met zestien saxofoons minder doen: "Het is heel erg vervelend voor ons. De nieuwwaarde voor zo'n instrument ligt rond de 900 euro. In totaal is dat dus zo rond de tien- tot twaalfduizend euro. Dat is niet te verzekeren", verzucht Pijnenburg.

Camerabeelden

De eigenaar heeft de camerabeelden bekeken. Hierop is volgens hem te zien dat twee jongens op een scooter meerdere keren terugkomen naar de opslag. "Ik denk dat ze in eerste instantie een opslag van de BCC wilden beroven. Dat zit hier namelijk in de buurt. Wat moet je nou met zestien saxofoons?"

Veel muzikaal plezier gaan de dieven in ieder geval niet beleven aan de buit: "Ik haal de mondstukken er altijd af. Die liggen hier in de vaatwasser. Je kunt er dus niks mee. Ook heb ik er een klepje vanaf gehaald en dat kun je als leek haast niet weten. Ik hou websites zoals Marktplaats goed in de gaten om te kijken of iets wordt aangeboden. Ondertussen heb ik zelf goedkoop die klepjes aangeboden. Kijken of er iemand reageert."

André Rieu

Vorig maand werd de fanfare voor geestelijk beperkten Blij Met Muziek nog het slachtoffer van diefstal. Zelfs topviolist André Rieu bood toen hulp. "Wij werden ook gevraagd om te helpen maar toen bood Rieu al hulp. Nu zijn we zelf bestolen", aldus de directeur.

Pijnenburg heeft nog geen aangifte gedaan, maar is inmiddels wel bezig met de voorbereidingen daarvoor. "Omdat we nog meer saxofoons hebben, moeten eerst alle serienummers proberen te achterhalen."