Haarlemse Nieuwe Groenmarkt nu écht groen en autoluw: "Komt er ook gras?"

HAARLEM - Het was altijd een handige plek om je auto te parkeren als je even in het centrum van Haarlem moest zijn. De Nieuwe Groenmarkt. Maar vanaf vandaag is dat niet meer mogelijk, ook niet voor de bewoners.

De gemeente Haarlem probeert de binnenstad steeds autoluwer te maken. De Nieuwe Groenmarkt is nu alleen tussen 06.00 en 11.00 's ochtends toegankelijk voor laden en lossen. Na elf uur kan dat alleen nog maar met een pasje. Parkeren is verboden.

Lees ook: Debat in Haarlem over toekomst Nieuwe Groenmarkt

Irritant

Mevrouw Van Rijsbergen woont al meer dan vijftig jaar aan de Nieuwe Groenmarkt. Met een lach op haar gezicht ziet ze hoe de auto's vandaag plaats hebben gemaakt voor plantenbakken en plaatsen waar je je fiets kan stallen. "Die auto's waren wel een beetje irritant, vooral 's nachts. Veel bewoners van de Nieuwe Groenmarkt slapen daarom ook slecht." Komend weekend vieren zij en haar buren 'de autoluwheid' met een barbecue.

Lees ook: Auto vanaf maandag geweerd uit groter deel binnenstad Haarlem

Kritiek

De bewoners met een parkeervergunning moeten voortaan uitwijken naar ondermeer garages in de buurt. Een mevrouw heeft wel een puntje van kritiek. "Het is wel lekker rustig nu, maar komt er ook nog wat groen in de straat? Ze ziet niet dat er ondertussen door een shovel plantenbakken op de oude parkeerplaatsen worden geplaatst. "En komt er geen gras? Van mij mag het asfalt wel gras worden, een echt groen plein. Maar ik ga het niet maaien!", lacht ze.

Waarschuwing

Wie toch zijn auto probeert te parkeren, krijgt tot 1 augustus een waarschuwing van de handhavers. Daarna zullen er boetes uitgeschreven worden. De definitieve herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt laat nog even op zich wachten. Daar neemt de raad later een besluit over.