Politie geeft foto vermiste Judith Turkstra (55) uit Beverwijk vrij

IJMUIDEN - De politie heeft een foto vrijgegeven van de vermiste Judith Turkstra uit Beverwijk. In het duingebied bij IJmuiden werd de afgelopen weken herhaaldelijk gezocht naar de 55-jarige vrouw, maar tot nog toe zonder resultaat.

De eerste grootschalige zoekactie had plaats op 7 juni. Politie te paard, politiehonden, de KNRM en de Reddingsbrigade zochten in het duingebied tussen het strand en het bedrijventerrein aan de Ampèrestraat, omdat daar haar auto was aangetroffen. Turkstra werd echter niet gevonden.

Bijna twee weken later, op 19 juni, volgde een tweede zoektocht, waarbij naast de politie ook tientallen veteranen van het Veteranen Search Team meezochten. Ook die massale zoekactie leverde voor zover bekend geen bruikbare sporen op.

Turkstra's signalement was al bekend, maar nu heeft de politie ook haar foto vrijgegeven. Turkstra heeft een mager postuur, halflang grijsblond haar en droeg op het moment van haar verdwijning mogelijk een blauwe jas. Wie haar ziet, of weet waar ze is, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.