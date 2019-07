Helft Schagense meisjes trapte in loverboy-truc gemeente en politie

SCHAGEN - "Zin in een afterparty? Mag ik je nummer?" Zo luisden twee acteur-loverboys Schagense meisjes dit weekend in de val. De gemeente zette de neppe verleiders in om het loverboys-probleem aan te kaarten. De actie was een 'succes'. Van de zestig aangesproken meisjes tussen de 14 en 19 jaar, trapte de helft erin.

De jongens zeiden tegen de meisjes dat ze hun nummers wilden hebben zodat ze hen later zouden kunnen uitnodigen voor een feestje. Met succes dus, want veel meisjes zagen daar wel wat in.

Met de actie 'Fakeboys' willen de gemeente en politie meisjes bewust maken van de mogelijke werkwijze van loverboys, door de gemeente liever pooierboys genoemd, want "loverboys heeft nog iets aardigs". Na de actie van de nep-pooiers werden de meisjes opgevangen voor uitleg door gemeente-medewerkers.

De meisjes verleiden hun nummer te geven ging volgens de gemeente "relatief makkelijk", zegt een woordvoerder bij NH Radio. "Dat viel ons wel op. Degenen die hun nummers gaven, hadden zoiets van: 'Ik kan het nummer nog blokkeren als er meer aan de hand is'."

Meisjes positief over test

Volgens de woordvoerder gingen de meeste meisjes in het gesprek dat achteraf gevoerd werd, toch wel "nadenken of het wel zo slim was om hun nummer te geven". Daarna snapte eigenlijk iedereen wel dat de gemeente zo'n proef doet. "Ze waren heel positief. Ze vonden het ook echt heel goed dat er aandacht aan besteed wordt."

En daarmee is het doel van de actie behaald. "Het ging niet om of ze er in zouden trappen, maar meer om de bewustwording. Wees je er bewust van wat het kan betekenen als je je gegevens geeft."