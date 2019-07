Weerstand tegen verhoging toeristenbelasting Texel: "Trouwe bezoekers zullen wegblijven"

TEXEL - Een petitie tegen de voorgenomen plannen van de gemeente Texel om de toeristenbelasting fors te verhogen, is nu al door bijna tweeduizend mensen ondertekend. Het gemeentebestuur wil de toeristenbelasting verhogen van 1,85 euro naar 2,25. Het geld is nodig voor de financiering van wegen, fietspaden en ander projecten. Tegenstanders van de plannen zijn bang dat veel toeristen zullen wegblijven omdat ze een trip naar Texel niet meer kunnen betalen.

Een van die tegenstanders is Alexander Aardema. Hij is eigenaar van een pannekoekenrestaurant in badplaats De Koog en ziet niks in de planning voor de verhoging.

"Zonder dat er een goed plan achter zit, wil men nu zomaar de toeristenbelasting verhogen. En het maximum van zeven dagen waarover de gasten toeristen moeten betalen willen ze ook loslaten. Dus als je drie weken blijft, moet je over de hele periode belasting betalen als toerist."

Trouwe Texelganger

Aardema is bang dat vooral de trouwe Texelganger die een paar weken per jaar komt kamperen de dupe wordt. "Deze mensen krijgen te maken met een enorm extra bedrag wat ze moeten betalen. De weekendgasten met de SUV's merken er niet zoveel van en dagjesmensen hoeven sowieso al niets te betalen. Ik ben bang dat veel trouwe Texeltoeristen weg zullen blijven", aldus Aardema.

Lees ook: Kalender vol stoere Texelse vissermannen in de maak

Wethouder Hennie Huisman is niet bang dat toeristen weg zullen blijven. "Ook als we de toeristenbelasting verhogen naar 2,25 euro dan zitten we landelijk nog onder het gemiddelde van 2,35 euro. De grens van zeven dagen belasting betalen was uniek voor Texel. Als we die loslaten is dat niet gek ten opzichte van de rest van Nederland."

En die trouwe kampeerder die met het gezin drie weken naar Texel komt? "Er blijft voor die groep een regeling bestaan dat je voor twee of drie weken bij de camping een all-inclusive prijs betaald voor de toeristenbelasting. Dan hoef je dus niet al die dagen en nachten apart te betalen voor alle gezinsleden."

Alternatief

Aardema heeft een alternatief. "Waarom laat je elke toerist niet een bedrag betalen gekoppeld aan het bootkaartje. Dan betalen ook de dagjesmensen mee aan de verbetering van de infrastructuur op het eiland. Op Terschelling doen ze dat ook."

Wethouder Huisman staat hier niet afwijzend tegenover en heeft er overleg over gehad met de TESO, de veerdienstonderneming van Texel. Maar TESO wil er niet aan. Het is een te grote administratieve rompslomp.

Lees ook: Gemeente Texel: 'Geef busreizigers een wachtruimte bij station Den Helder'

De plannen van het college van B&W komen nog in de gemeenteraad dus de ondertekenaars van de petitie hebben nog hoop dat de plannen aangepast worden of helemaal van tafel gaan.