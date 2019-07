Blaricumse sluis kan (eindelijk) open, maar is nog niet af

BLARICUM - De Blaricummer schutsluis kostte al meer dan 7 miljoen en er is nog geen boot doorheen gevaren. De sluis onderging de afgelopen maanden een grote opknapbeurt en die is nog niet klaar, maar er kunnen vanaf vandaag wel boten doorheen.

De sluis zorgde begin dit jaar voor veel ophef. De bouw voor de waterkering en sluis kostte in 2011 6,1 miljoen euro en was bedoeld voor de nieuwbouwwijk de Blaricummermeent. Die bouw van de wijk liep alleen forse vertraging op. Gevolg is dat er sinds 2011 geen boot van de sluis gebruik heeft kunnen maken.



Toen de wijk vorig jaar langzamerhand vorm begon te krijgen, kwamen het waterschap Amstel Gooi en Vecht en de gemeente Blaricum er achter dat er eerst nog wel extra geld in de sluis moest worden gepompt. De sluis, die al jaren stilstaat, is in al die jaren nauwelijks onderhouden: houten panelen waren verrot en door een constructiefout waren betonplaten scheefgezakt. In totaal was de rekening 1,2 miljoen euro.

Niet klaar

De afgelopen tijd is er hard aan gewerkt om in het zomerseizoen de sluis toch te kunnen openen. De betonplaten zijn verwijderd, de houten vlonders en panelen vervangen of weggehaald en en een electricteitskast is op een nieuwe betonplaat gezet. Vandaag is eindelijk het moment dat de sluis open kan voor booteigenaren die van en naar het Gooimeer willen varen. Nu nog wachten op de eerste boot, want aan het begin van middag stond de teller nog op nul.



Helemaal klaar is de sluis nog niet. Onder meer de camerasystemen zijn nog niet af, waardoor de sluis nog niet op afstand kan worden bediend. Daarom opent de komende weken een sluiswachter ter plekke de sluisdeuren. Daarnaast ligt er nog een werkschuit midden in de sluis, waardoor er nog geen ruimte is voor grotere boten.

Het waterschap laat weten dat de werkschuit vandaag nog weg wordt gehaald. Het op afstand bedienen wordt vanaf 1 augustus getest en een maand later moet dat definitief zijn ingevoerd.



Bekijk hieronder hoe de sluis open gaat: