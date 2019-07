'Enorme loser' prikt feestversiering ijssalon in Weesp aan flarden

WEESP - Een 'enorme loser'. Zo noemt eigenaar Jonathan Sas van Nelis' IJssalon in Weesp de jongen die zaterdagnacht met een mes een grote ballonnenboog op de gevel van de winkel aan flarden prikte.

De Weesper ijssalon was afgelopen weekend flink versierd vanwege twee evenementen in de stad. De pret duurde slechts een dag: de ballonnen werden 's nachts één voor één lek geprikt. Een medewerker van de ijssalon die boven de winkel woont, werd wakker van het geknal. "Maar voordat hij er echt wat van kon zeggen, was alles al kapot", vertelt Sas.

Anderhalve dag werk

De dader verwoeste met zijn actie anderhalve dag werk van de ijssalon. Sas: "De ballonnenbogen werden een dag van tevoren al gemaakt door een bevriend bedrijf, we hebben zaterdagochtend in de hitte lopen zwoegen om alles netjes op te hangen. Bovendien kost het mij ook nog eens vijfhonderd euro, maar daar ben ik eigenlijk nog het minst boos om. Ik word pas echt woedend als ik bedenk dat je ons zo dupeert om helemaal niks. Sowieso vraag ik me af waarom je kennelijk met een mes over straat loopt."

De Weesper ijssalon heeft beveilingsbeelden van het voorval geplaatst op Facebook. Daar regent het boze reacties. Op de beelden is te zien hoe één jongen de ballonnenboog kapot maakt, een andere jongen kijkt toe. "Die laatste jongen heeft zich ondertussen bij ons gemeld. Zijn moeder heeft hem op de beelden herkend. Hij heeft dan wel niets gedaan, maar hij heeft bij ons excuses aangeboden dat hij niet ingegrepen heeft. Wat mij betreft is de kous daarmee af."

Aangifte

De ballonnenprikker zelf heeft zich nog niet gemeld, al weet de ijssalonhouder wel om wie het gaat. Hij stapt morgen met de beveiligingsbeelden onder zijn arm naar de politie om aangifte te doen. "Je zou kunnen zeggen dat het maar om een ballonnenboog gaat. Maar als je op 17-jarige leeftijd met een mes op zak over straat loopt en zo tekeer gaat, waar gaan we dan heen met z'n allen?"