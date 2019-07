Einde buurtbus tussen Schagen en Obdam dreigt: "Dringend nieuwe chauffeurs nodig"

SCHAGEN - De noodklok luidt voor buslijn 417. De lijndienst tussen Schagen en Obdam kampt met een chronisch tekort aan vrijwilligers. "We willen er niet aandenken, maar in het ergste geval moeten we de lijn opheffen."

Aan het aantal reizigers ligt het niet, maar voorzitter Wim Polle van buurtbusvereniging De Westfries houdt zijn hart vast als het gaat om de toekomst van de lijndienst. "Er zijn heel veel reizigers tussen Obdam en Schagen die afhankelijk zijn van onze bus voor werk of school, maar zonder chauffeurs gaat het niet," vertelt Polle aan NH Nieuws.

Schrappen

Buurtbus De Westfries bestaat al meer dan tien jaar, maar wordt nu met opheffen bedreigd als er niet snel nieuwe chauffeurs bij komen. "We zitten nu aan een minimum aantal chauffeurs. We zullen deze zomer nog moeten schrappen in de uren dat we kunnen rijden."

Een structurele oplossing ligt voor handen: "Meer chauffeurs, maar ouderen zijn niet meer de ouderen van toen die 'gewoon' met pensioen gingen. We zijn met de provincie in overleg of we misschien toch een vergoeding kunnen betalen voor chauffeurs. Dan boren we een andere groep aan."

Hard nodig

Tot die tijd is het alleen maar vrijwilligerswerk. Daarom een een dringende oproep van Wim Polle: "Aan alle mensen die het belang van de buurtbus inzien en de bus rijdend willen houden: We hebben u nodig. Heel hard nodig zelfs."

Nieuwe chauffeurs voor de buurtbus De Westfries kunnen zich aanmelden via buurtbusdewestfries@kpnmail.nl of telefonische op 06 83676353.