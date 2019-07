Dit is het kersverse zoontje van Boer Tom: "Alleen maar liefde"

NIEUWE NIEDORP - Boer Tom Groot uit Nieuwe Niedorp is vader geworden. De deelnemer van het tv-programma Boer zoekt Vrouw deelde het nieuws op sociale media.

Het zoontje dat hij met zijn vriendin Marieke Ploeger kreeg, heet Moos. "Yes! We've got him! Onze Moos is geboren! Alleen maar liefde voor dit gezonde en prachtige ventje", meldt Groot op Facebook.





Lees ook: Tweede 'prachtventje' voor Texels Boer zoekt Vrouw-koppel Jan en Rianne

De 36-jarige boer deed in 2014 mee aan het datingprogramma Boer zoekt Vrouw. Hij kreeg meer dan 1.800 brieven en werd daarmee de populairste deelnemer.

Tom is nog steeds te bewonderen op televisie. Hij is de tuinman van het RTL-programma Eigen Huis & Tuin.