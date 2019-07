Twee tips over aangevallen hardloopster in Haarlem

HAARLEM - De politie heeft twee tips gekregen over de onbekende man die vrijdag een Haarlemse hardloopster aanviel. Hij probeerde de loopster achter Staten Bolwerk tegen te houden en en er ontstond een worsteling. De tips hebben nog niet geleid tot arrestatie van de man.

De vrouw liep 's ochtends om zes uur hard langs het water achter Staten Bolwerk 8. Tijdens de aanval wist zij zich te verzetten en ze schreeuwde hard om hulp. De belager verdween daarop in de richting van de Verspronckweg.

Gillen

De vrouw was volgens de politie erg geschrokken en zij is opgevangen door twee mannen die haar hoorden gillen. Na de melding heeft de politie een burgernetmelding verspreid en is een onderzoek gestart. Op de plek waar dit plaatsvond is uitgebreid onderzoek gedaan.

Het signalement van de dader is: donkergetint uiterlijk, donkerbruin en krullend haar, tussen de 1.70 en 1.80 meter lang, hij droeg een trainingspak.

De politie zoekt nog steeds mensen die getuige zijn geweest en roept iedereen die iets gezien of gehoord heeft, op zich te melden.

