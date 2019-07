Automobilist laat auto achter na crash in Alkmaar

ALKMAAR - Een automobilist nam vannacht de benen na een crash op de Kanaaldijk in Alkmaar. Agenten vonden het voertuig na een melding van een ongeluk.

Toen agenten rond 2.20 uur kwamen kijken, was de bestuurder nergens te bekennen. De auto was aan de voorkant beschadigd. Een getuige meldt dat een lantaarnpaal langs de weg is aangereden.

De oorzaak van de crash is niet bekend. De politie doet onderzoek bij de eigenaar van het voertuig.