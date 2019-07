Havenfestival beleeft editie van uitersten: zaterdag rustig, zondag overvol

IJMUIDEN - Het was een bijzondere editie van het Havenfestival, afgelopen weekend in IJmuiden. Zaterdag overdag was het terrein door de hitte relatief rustig, maar 's avonds begon het vol te stromen. Zondag kon je over de hoofden lopen.

Friso Huizinga, citymarketeer van IJmuiden, kijkt met een goed gevoel terug. "Ja, het was fantastisch. De kade hier is twee dagen één grote etalage van IJmuiden geweest met het bedrijfsleven, entertainment, kunst en cultuur. IJmuiden heeft echt kunnen laten zien wat het in huis heeft. Er is van verbinding sprake geweest en dat vind ik misschien nog wel het mooiste aan het evenement."

Volgend jaar doet het Havenfestival, traditioneel in het jaar van Sail Amsterdam, een stapje terug. Dan is er PreSail, op 9, 10 en 11 augustus. Een dag later vertrekken de tall-ships vanuit IJmuiden en Beverwijk naar Amsterdam voor Sail.