Bijna helft Formule 1-fans laat auto thuis en gaat met de trein naar Zandvoort

ZANDVOORT - Ook al zijn ze wild enthousiast over racen en snelle auto's: meer dan een derde tot de helft van de Formule 1-fans komt met de trein naar de Grand Prix. Dat hebben ze aangegeven bij de organisatie van de Dutch Grand Prix.

Bij inschrijving moesten de fans registreren hoe zij volgend jaar mei bij het circuit denken te komen. Meer dan een derde tot de helft geeft met het openbaar vervoer te willen komen. Een derde denkt aan de fiets of de benenwagen als transportmiddel. De rest komt met de auto, terwijl ze weten dat ze niet in de directe omgeving van het circuit kunnen parkeren. Zij kiezen voor een pendelbus of fiets voor de laatste kilometers.

Geruchten

Volgens de gemeente Zandvoort doen er geruchten de ronde dat er nieuwe wegen naar de badplaats komen, of dat snelwegen nieuwe afslagen gaan krijgen. Niets is minder waar, zegt Zandvoort. "Hier is voorlopig geen sprake van." De gemeente is in gesprek met buurgemeenten om parkeergelegenheden 'in een grote kring rond Zandvoort te organiseren'. Fans wordt gestimuleerd om in de regio te verblijven, denk aan campings en hotels.

