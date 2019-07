Vier Haarlemse mannen 'met de billen bloot' in documentaire

HAARLEM - Vier Haarlemse 50-plussers gaan op vakantie naar Italië en nemen mee ... een cameraploeg. Ze leggen daar onder de cipressen in een documentaire hun ziel en zaligheid op tafel, om duidelijk te maken dat ondanks hun succesvolle uitstraling het niet altijd rozengeur en maneschijn is. In de hoop dat deze kwetsbaarheid aanstekelijk is.

Ze hebben het goed, de vier Haarlemse vrienden. Ze hebben allemaal een carrière in de communicatie en zijn graag geziene gasten bij veel netwerkborrels. Maar tijdens een etentje kwamen ze er achter dat de zorgeloosheid die ze uitstralen, de nodige pijn en verdriet zit.

Niet dat ze pretenderen dat zij het moeilijker hebben dan anderen. Maar het effect van hun openheid naar elkaar toe, verraste ze. En het grapje om 'er een camera op te zetten' groeide uit tot een stichting waar ze die kwetsbaarheid bij veel meer mensen uit hun omgeving willen aanprijzen.

Missie

Eerst moet er die documentaire 'Ogenschijnlijk Zorgeloos' komen. Want als het dan toch open moet, dan ook maar meteen goed. Ze hebben filmmaker Bram van Splunteren overtuigd van hun missie. Met de Heemsteedse cameraman Jan-Willem de Lange gaat hij 24 augustus met de mannen op reis.

Zelf heeft Van Splunteren lang geleden een serie gemaakt voor de VPRO met een soortgelijk idee. Als één van de eerste filmmakers richtte hij de camera op zichzelf om te laten zien hoe de midlife-crisis zich bij hem voltrok.

Middels een opgezette crowdfunding hebben de vier Haarlemse 50-plussers nu driekwart van het benodigde geld binnen. Vrienden maar ook veel mensen uit het zakenleven zijn geïnteresseerd. Want kennelijk is er de behoefte aan meer openheid over hoe het nu echt met je gaat.

Na de film wil de Stichting Ogenschijnlijk Zorgeloos ook andere stimuleren door film, fotografie, kunst of bijeenkomsten meer open naar elkaar te worden.

