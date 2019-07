Drogist Amsterdam overvallen: gewapende mannen slaan op de vlucht

AMSTERDAM - De Trekpleister op het Sierplein in de Amsterdamse wijk Slotervaart is vanmorgen overvallen door twee gewapende mannen. Ze hebben een kassalade meegenomen en zijn op de scooter gevlucht. Bij het Sierplein zijn eerder diverse veiligheidsmaatregelen genomen.

De overval op de drogisterij gebeurde iets voor tien uur, toen twee jongens met een vuurwapen binnenkwamen. Ze zijn daarna op de scooter gevlucht. De politie is op zoek naar het duo. Getuigen melden dat al eerder op de ochtend twee jongens met een capuchon op het hoofd voor de winkel rondhingen.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer een winkel op het plein wordt overvallen. De Trekpleister zelf was ook in 2017 al doelwit. En vorig jaar werd een sigarettenleverancier van het tankstation overvallen op het plein.

Een reeks aan veiligheidsmaatregelen moest het plein minder aantrekkelijk voor criminelen maken. Zo werden afgelopen zomer gevelcamera's geplaatst. En in december kwamen daar fiets- en scootersluizen bij waardoor criminelen minder snel kunnen vluchten.

Gevlucht

De twee verdachten die vandaag toesloegen bij de Trekpleister, zijn op de scooter gevlucht richting de Plesmanlaan. Ze zijn beiden in het zwart gekleed. Een van hen draagt een pet met drie witte strepen. De een heeft zwarte schoenen aan, de ander witte schoenen.

De politie roept op de verdachten niet zelf te benaderen, maar om 112 te bellen als ze worden gezien.