Giftige vis maakt steeds meer slachtoffers langs de Nederlandse kust

NOORD-HOLLAND - Het is oppassen geblazen voor badgasten langs de kust: de kleine pieterman, een giftig visje, komt door de warmere zomers namelijk ook vaker voor in onze provincie. Volgens Ecomare-bioloog Pierre Bonnet worden steeds meer meldingen over het zeedier gemaakt.

"De kleine pieterman was vijftien jaar geleden een zeldzaamheid. De meest gebruikte argument voor hun opmars is klimaatverandering. Met warm weer trekt de pieterman naar het noorden", zegt de bioloog tegen NH Nieuws.

In heel Nederland zouden in de afgelopen jaren tientallen meldingen zijn gemaakt van het dier. In de provincie worden volgens Bonnet drie tot vier meldingen per jaar gemaakt van mensen die gestoken zijn door het giftige visje.

De pieterman komt voornamelijk voor in landen zoals Spanje en Marokko. Hij ligt met zijn kop net boven het zand in het water ingegraven. In het troebele water van de Noordzee, is hij dus zo goed als onzichtbaar. Wie erop stapt loopt de kans gestoken te worden. "Een hele vervelende wending van je vakantie".

Week lang beroerd

Het gif van de pieterman kan zorgen voor zwellingen en kloppingen. "Je gaat er niet dood aan, maar als je er gevoelig voor bent kun je er wel een week beroerd van worden." Volgens Bonnet hebben vooral mensen die al gevoelig zijn voor insectensteken er last van. "Als je gezond bent, dan loop je misschien een dagje minder prettig."

Het beste wat je kunt doen bij een steek is de wond in een kom met water boven de 40 graden houden. "Heet water zorgt ervoor dat de eiwitten van het gif stollen, waardoor het gif inactief wordt. Daarna met zalf zoals betadine smeren en een pleister erop."

Waterschoenen

Bij gezonde mensen zijn de klachten meestal binnen een dag voorbij. Wie er gevoelig voor is, wordt door Bonnet aangeraden voortaan met waterschoenen de zee in te gaan. "Als je in de omgeving hoort dat er iemand is gestoken, voorzichtig zijn. Pietermannen zijn nooit alleen."