Volg hier live: Keti Koti in Amsterdam, viering afschaffing slavernij

AMSTERDAM - AT5 doet vandaag de hele dag live verslag van de viering van de afschaffing van de slavernij en de herdenking in het Amsterdamse Oosterpark.

Op 1 juli 1863 schaft Nederland, als één van de laatste landen ter wereld, de slavernij af. Elk jaar wordt dat op 1 juli gevierd tijdens Keti Koti (‘verbroken ketenen’), en wordt er tijdens de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden in het Oosterpark stilgestaan bij de verschrikkingen van de slavernij.

Bigi Spikri

Vanaf 11:00 uur volgen we live de Bigi Spikri die loopt van het Waterlooplein naar het Oosterpark. De Bigi Spikri is een optocht in traditionele en kleurrijke kledij om de afschaffing van de slavernij te vieren en te herdenken.

Bigi Spikri betekent letterlijk 'grote spiegel', waarmee de winkelruiten in Paramaribo bedoeld werden waarin de deelnemers aan de parade zichzelf bewonderden. Deze traditie wordt sinds 2009 in Amsterdam voortgezet.

Herdenking

Om 13:00 uur start de jaarlijkse herdenking bij het slavernijmonument in het Oosterpark. Er zal een minuut stilte worden gehouden en er worden kransen gelegd. Ook is er een plengoffer door Marian Markelo.

Minister Koolmees zal een toespraak houden namens het kabinet, Linda Nooitmeer zal spreken namens het NiNsee, en ook burgemeester Halsema voert het woord. Muziek is er van Berget Lewis en Shishani Vranckx.

Live

Rond de herdenking zal AT5-presentator Waldy van Geenen praten met Mitchell Esajas van The Black Archives, choreograaf Desta Deekman en historicus Pepijn Brandon.

Alles is hieronder vanaf 11:00 uur live te volgen via AT5 en NH Nieuws: