Voetbaltoernooi voor immigranten in Hoorn groot succes: "Tot mijn zeventigste spelen"

HOORN - Het begon met een verzoek om een wedstrijd en is in het tweede jaar al uitgegroeid tot een toernooi met negen teams: een evenement georganiseerd voor én deels door immigranten die nog niet zo lang in Hoorn wonen.

Het begon vorig jaar toen Bakry Hajjar aanklopte bij de Hoornse voetbalclub Always Forward. In Syrië voetbalde hij veel, maar in Nederland niet meer. "Ik ben druk bezig de taal te leren en om te werken, dus heb weinig tijd."

Loek Stam van Always Forward vult aan. "Hij vroeg of ze een keer op een echt voetbalveld mochten spelen. Ik zei: als je tien spelers erbij regelt, gaan we dat organiseren."



'Als ik gezond blijf, tot mijn zeventigste voetballen'

Het werd zelfs een toernooi met vier teams. Dit jaar zijn het er negen met onder meer nieuwkomers uit Syrië, Eritrea, Turkije en Somalië. En het plezier spat eraf. "Als ik gezond blijf, wil ik wel tot m'n zestigste of zeventigste blijven voetballen", vertelt Bakry.

Dit jaar wordt Loek Stom geholpen door een groep Somaliërs om het toernooi te organiseren. Op het voetbalveld gaat het hen minder goed af, ook al hebben ze maar liefst twee teams.

"We hebben nog niet samen getraind op positieplekken, maar ik hoop dat één van de twee Somalische teams wint vandaag", vertelt Farah Mohamed. "Wat mij betreft hoeft het niet groter, maar ik hoop dat dit een mooie traditie wordt", zegt Stam.