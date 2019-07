Appartementencomplex in Alkmaar ontruimd vanwege brand

ALKMAAR - In een appartementencomplex aan de Biesboschstraat in Alkmaar woedde vannacht een brand. De benedenverdieping van het complex werd uit voorzorg ontruimd.

Er zijn geen gewonden gevallen, zo meldt de Veiligheidsregio in een tweet. De brand woedde in een leegstaand appartement. Dat zorgde voor rook in het gebouw.

Vuur snel gedoofd

De brand ontstond rond 2.00 uur. De brandweer had het vuur al rond 2.20 uur gedoofd. Kort daarop werd het gebouw geventileerd.

Volgens een getuige konden alle bewoners dezelfde nacht nog terug naar hun woningen.