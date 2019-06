Auto slaat om bij ongeluk in woonwijk Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - Een auto is vanavond in een woonwijk Amsterdam-Noord gecrasht en daarbij op z'n zijkant tot stilstand gekomen.

De automobilist zou volgens een omstander tegen een betonblok zijn aangereden. Daarbij liep hij lichte verwondingen op. De bestuurder zou wel te voet naar huis zijn gegaan.

In de buurt gaat het verhaal dat het om de auto van diens moeder gaat. Het voertuig is in elk geval behoorlijk beschadigd geraakt.