Maserati strandt in Zandvoortse grindbak

ZANDVOORT - De bestuurder van een Maserati heeft vanmiddag in Zandvoort een duur foutje gemaakt. De auto - met een nieuwwaarde van zo'n 140.000 euro - reed een grindbak in, en kwam daar niet op eigen kracht uit.

Wie niet beter zou weten, zou denken dat het om een blunder op het nabijgelegen circuit gaat, maar niets is minder waar. De Maserati reed zichzelf ergens in het dorpscentrum vast. "Hij stond daar op de stoep en ik denk dat ze 'even' rechtdoor wilden", laat de vrouw weten die het tafereel spotte.

Volgens haar heeft de eigenaar nog een poging gewaagd z'n bolide uit te graven, maar bleek die moeite vergeefs. Hoe de auto uiteindelijk weer de weg op is geholpen, is niet bekend.