'Man duwt kind in water op muziekfestival Purmerend'

PURMEREND - Een volwassen bezoeker van het Reuring Festival in het Purmerendse Leeghwaterpark heeft vanmiddag een kind het water in geduwd.

Dat laat een getuige aan NH Nieuws weten. De organisatie houdt het op een 'voorvalletje', maar wil verder 'op advies van de politie' niet kwijt wat zich exact heeft afgespeeld op het festival. "We hebben het keurig opgelost", aldus de festivalcoördinator.

Man van festivalterrein af

Op foto's is te zien dat beveiligers en crewleden de man van het festivalterrein af leiden. Waarom hij tot zijn daad kwam, is niet bekend. Het jongetje was in het gezelschap van zijn moeder, heeft zich na de onverwachte plons thuis omgekleed, en is daarna teruggekomen.

De man is niet aangehouden. De moeder overweegt aangifte te doen, wat kan betekenen dat de man op een later moment alsnog wordt opgepakt. De festivalcoördinator benadrukt dat de gebeurtenissen de sfeer op het festival niet hebben beïnvloed.