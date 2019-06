Duizenden festivalgangers gecontroleerd op rijden onder invloed in Bloemendaal

BLOEMENDAAL AAN ZEE - Het vierdaagse trancefestival Luminosity Beach op het strand van Bloemendaal is door de politie aangegrepen om in korte tijd veel automobilisten te controleren op drank- en drugsgebruik. Niet zonder reden, want sinds donderdag zijn er tientallen bekeuringen uitgedeeld en vier rijbewijzen in beslag genomen.

Van donderdagavond tot en met zaterdagavond controleerde de politie 3.062 automobilisten op overmatig drankgebruik. Van hen bleken er 39 te veel te hebben gedronken, waarvoor ze een bekeuring kunnen verwachten. Vier automobilisten hadden zoveel gedronken dat zij hun rijbewijs per direct moesten inleveren.

Drugs

Vier bestuurders worden verdacht van het rijden onder invloed van drugs. Ook zij kunnen een boete tegemoetzien. Onder de gecontroleerde automobilisten waren er verder vier van wie het rijbewijs al was ingevorderd. Zij mochten dus geen auto besturen.

Bovendien zijn er nog 25 bekeuringen uitgeschreven voor andere (verkeers)overtredingen.