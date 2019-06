Zoetermeerse rijschool ook onbereikbaar voor Amsterdamse cursisten: "Hebben al 2000 euro betaald"

AMSTERDAM - Rijschool Aalbregt Zoetermeer - onder andere actief in Amsterdam - sloot van de een op de andere dag de deuren. Daardoor kunnen leerlingen plotseling hun lessen niet meer volgen, ook als ze daar al voor hebben betaald.

De rijschool blijkt volledig onbereikbaar te zijn. Tot schrik van Maroescha Zirschky uit Amsterdam-Noord, wiens dochter al 2.000 euro voor de lessen heeft betaald. "Eerlijk is eerlijk, ze waren juist altijd vrij snel bereikbaar", vertelt ze. "Totdat een vriendin van mijn dochter ging afrijden en zakte. Het CBR zei: je rijschool is failliet."

Van jongs af aan bijbaantjes

Ook voor Hani Chatir uit Amsterdam Zuidoost kwam het faillissement onverwacht. "Ik had me een paar maanden geleden aangemeld. Alles ging prima, ik had rond de tien lessen gehad', zegt hij. Maar toen kreeg hij woensdag opeens een telefoontje van zijn instructeur.

Zij kwam met de mededeling dat er problemen waren bij de verkeersschool. "Ik heb geen problemen ervaren met de manier van lesgeven, dat ging hartstikke lekker. Dus het was echt een verrassing toen ik hoorde dat er iets misging", aldus Hani.

De kans dat de gedupeerden ooit nog een cent terugzien, is klein. "Ik heb van jongs af aan bijbaantjes gehad en mijn hele zomervakantie gewerkt", vertelt Hani. "Helemaal vergooid, want daar heb ik nu geen profijt van."