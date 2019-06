Vraagtekens over dode das in Van Ewijcksluis: 'Komen hier niet voor'

VAN EWIJCKSLUIS - Een opvallende gebeurtenis in het dorp Van Ewijcksluis in de Noordkop: daar werd afgelopen donderdag een das aangereden. Het dier overleefde de klap niet. Omdat er geen dassen voorkomen in het gebied, werd even gedacht dat het om een boommarter of bunzing ging, maar onderzoek wees uit dat het echt om een das ging.

De vinder meldde de vondst bij de Dierenambulance Den Helder/Hollands Kroon. Vervolgens is de dode das naar Vogelasiel de Paddestoel gebracht, waar een onderzoeker het kadaver heeft onderzocht. Inmiddels ligt hij bij natuureducatiecentrum De Helderse Vallei, waar hij zal worden opgezet.

Het vondst van de dode das vertoont een opvallende parallel met de vondst van een dode vos op Texel, eerder deze maand. Zoals dassen oorspronkelijk niet voorkomen in de Noordkop, zo komen vossen van nature niet voor op Texel. Hoe de destijds gevonden vos op Texel is beland, is vooralsnog een mysterie.

Arthur Oosterbaan van Ecomare had wel een vermoeden, zei hij eerder tegen NH Nieuws. Volgens hem was de vos vanaf het vasteland meegenomen naar het eiland, om daar te worden achtergelaten. "We vermoeden dat de vos door een harde klap op z'n kop is overleden, en daarna is gedumpt", zei hij.

Hoewel het voglens de conservator al 'de derde of vierde keer' was dat er een vos op het eiland werd gedumpt, gaat het in het geval van de das waarschijnlijk niet om een grap. Zo schreef Noordhollands Dagblad eerder deze week dat de Dierenambulance heeft gesproken met de automobilist die de das aanreed. Behalve een zielig verhaal heeft de automobilist schade aan zijn auto, wat het vermoeden van een aanrijding met een levend dier versterkt.

Via Afsluitdijk

Wat rest is de vraag hoe de das dan wel in de Noordkop is beland. Maurice la Haye zegt tegen de krant dat het het meest aannemelijk is dat de das via de Afsluitdijk naar Noord-Holland is gekomen. In het zuid-Friese Gaasterland is namelijk een flinke dassenburcht. "Het is een afstandje, maar dassen kunnen grote afstanden afleggen. Vanuit Gaasterland naar Harlingen en dan de dijk over", zei La Haye tegen de krant.

Omdat dassen zoals veel andere zoogdieren kunnen zwemmen, sluit hij niet volledig uit dat 'ie het Noordzeekanaal is overgestoken. Ten zuiden van het Noordzeekanaal komen dassen namelijk wel voor.