Fietser zwaargewond na botsing met vrachtwagen in IJmuiden

IJMUIDEN - Op de Halkade in IJmuiden is een ernstige aanrijding geweest. Een fietser kwam in botsing met een vrachtwagen en raakte zwaargewond.

Om het slachtoffer te helpen kwam een traumahelikopter naar het havengebied. De ingevlogen arts is uiteindelijk met de fietser meegegaan in de ambulance.

De politie doet onderzoek. De Halkade is daardoor een tijdje afgesloten en dat zorgt voor hinder voor de reizigers die met de ferry naar Engeland willen. Zij moeten omrijden via de Kanaaldijk.