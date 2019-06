Spotters wachten nieuwe Boeing 787-10 van KLM op: "Mooi om erbij te zijn"

SCHIPHOL - Tientallen spotters stonden er alweer vroeg klaar voor op Schiphol: met een dag vertraging landde vanochtend alsnog de langverwachte nieuwe Boeing 787-10 Dreamliner van KLM. Het toestel is versierd met een grote '100' ter ere van het honderdjarig bestaan van de maatschappij.

De 787-10 zou eigenlijk gisterochtend geland zijn om te kunnen pronken op het aftelfeest van KLM. Het was gisteren nog precies honderd dagen voor de honderdste verjaardag van de maatschappij, op 7 oktober 2019. Maar bij de Boeing-fabriek in Charleston, South Carolina (VS) bleek het papierwerk nog niet volledig in orde te zijn en dus moest de vlucht worden uitgesteld naar vandaag.

"Wat ik precies voelde leent zich niet voor de camera", zei KLM-topman Pieter Elbers gisteren tegen NH Nieuws, "maar ik was niet blij." Maar die ellende is door iedereen achter zich gelaten. Het enige waar de vele vliegtuigspotters zich vanochtend druk om maakten, was het felle tegenlicht van de zon en onduidelijkheid over de landingsplek.

Aanvankelijk zou de Dreamliner op de Polderbaan landen en verderop op de Buitenveldertbaan een tijdje stilstaan om gefotografeerd te worden. Uiteindelijk liep het iets anders. De 787-10 raakte rond 9.15 uur het asfalt van de Buitenveldertbaan en liet zich uitgebreid vastleggen op de taxibaan erachter. Voor de spotters twee vliegen in één klap.

De Boeing 787-10 is de eerste van vijftien exemplaren die aan de KLM-vloot worden toegevoegd. KLM heeft al dertien 787-9's. De -10 is zes meter langer dan de 787-9, biedt plaats aan 344 passagiers (tegen 294) en onderscheidt zich door een grote '100' op de zijkant. Iets waar de spotters het niet allemaal met elkaar eens zijn.

Nederlandse zuinigheid

Zo vindt één van de vliegtuigspotters het eenvoudige logo een teken van Nederlandse zuinigheid. Een ander, hoog op een trap voor het beste shot, had het toestel het liefst in een retro-beschildering gezien. "Uit de jaren 60 of 70". Maar er heerst ook tevredenheid. Amstelvener en oud-KLM'er Ger Buskermolen vindt de '100' perfect: "More is less zeggen ze altijd?" Hoofddorper Gertjan Staphorst is het daarmee eens en besluit: "Mooi om erbij geweest te zijn."