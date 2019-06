Alkmaarse stadsdichter schrijft ode aan zwemheld Maarten van der Weijden

ALKMAAR - Het is bijna een week geleden dat Maarten van der Weijden zijn elfstedenzwemtocht volbracht. De monstertocht die zes miljoen euro voor onderzoek naar kanker opleverde, zorgde voor inspiratie bij de Alkmaarse stadsdichter Joris Brussel: hij schreef een uitgebreide lofzang voor de zwemmer.

"Ik merk aan alles dat iedereen trots is op de prestatie van Maarten, wat hij heeft neergezet is natuurlijk heel bijzonder", zegt Brussel. De stadsdichter voelde zich geroepen om een lofdicht te schrijven, omdat van der Weijden ooit geboren werd in Alkmaar.

Kaasmarkt

Brussel hoopt het gedicht binnenkort te mogen voordragen bij de start van de Kaasmarkt, maar eigenlijk hoopt hij op iets anders. "Ik probeer contact met Maarten te leggen of met zijn stichting. Ik zou mijn gedicht graag aan hem persoonlijk geven en liever nog het aan hem zelf voordragen."