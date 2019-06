Uit brandende auto gevlucht hondje na uitgebreide zoektocht weer teruggevonden

AMSTERDAM - Het was een angstige dag voor hond Boemer en zijn eigenaar. Gisterochtend vluchtte het dier uit een brandende auto langs de A10 bij Amsterdam Sloten en rende met gevaar voor eigen leven in dolle paniek weg. Bijna 24 uur later werd Boemer weer teruggevonden dankzij een uitgebreide zoektocht.

Na de autobrand en de vlucht van Boemer ontbrak lange tijd elk spoor van het dier. Dogsearch Nederland zocht tot diep in de nacht, maar vond de hond niet.

Speurhond

Vanochtend werd de zoektocht in alle vroegte weer opgestart. Speurhond Messie werd ingezet om te kijken welke richting de gevluchte hond was opgegaan. Na 'een dik uur ploeteren door dichtbegroeid gebied stond de speurhond oog in oog met Boemer.

Die liet zich alleen niet zomaar pakken en dook het riet langs de A10 weer in. Daarom werd besloten om de eigenaar erbij te halen, zodat hij Boemer kon kalmeren. "Met hele lieve woordjes en veel geduld lieten we de eigenaar langzaam naar hem toe gaan. En daar kwamen een poosje later eindelijk de verlossende woorden vanuit de struiken

'WE HEBBEN HEM'."

Boemer is van slag door zijn enge avontuur, maar is verder met de schrik vrijgekomen.