Zaankanter Menno Vloon springt WK-limiet met polsstok

ZAANDAM - Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft een startbewijs voor het WK atletiek in Qatar bemachtigd. De 25-jarige Zaankanter bedwong een hoogte van 5,71 meter tijdens een wedstrijd in het Duitse Keulen.

Dat was precies de limiet voor de titelstrijd in hoofdstad Doha van 27 september tot 6 oktober.

Vloon is houder van het Nederlands record met 5,85 meter. Voor een ticket naar de Olympische Spelen in Tokio 2020 moet hij over 5,80 meter.