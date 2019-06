Meisjes geven telefoonnummer aan nep-loverboys op kermis in Schagen

SCHAGEN - Op de kermis in Schagen liepen gisteren neppe 'pooierboys' rond. De acteurs probeerden meisjes in de leeftijd van 14 tot 19 jaar te verleiden om hun telefoonnummer te geven, zodat ze konden worden uitgenodigd voor een feestje.

Het ging echter niet om echte loverboys, maar om de actie 'Fakeboys' van de gemeente Schagen, politie en De Connectie Coach. De gemeente wil meisjes bewust maken van de mogelijke werkwijze en aandacht van loverboys en pooiers, schrijft de politie op Facebook.

Na de actie zijn de meisjes opgevangen door medewerkers voor uitleg. Ook konden zij vragen stellen. Op donderdag 11 juli wordt bovendien een inloopbijeenkomst georganiseerd op het gemeentehuis van 19.00 tot 21.00 uur.

Reactie burgemeester

"We weten dat we het probleem van pooierboys niet in één middag kunnen oplossen. Het is daarom niet voor niets dat de politiek hier aandacht voor heeft gevraagd. Met deze actie willen we de weerbaarheid van meisjes vergroten", zegt burgemeester Marjan van Kampen.

Volgens de politie zijn er in Schagen nagenoeg geen meldingen over pooierboys, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. Het vroegtijdig signaleren van problemen is belangrijk, aldus de gemeente.