Verhalen Marokkaanse arbeidsmigranten in de Zaanstreek gebundeld: "Alleen maar gebarentaal"

ZAANDAM - Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat Nederland en Marokko een verdrag over arbeidsmigratie ondertekenden. Dat moment luidde de komst in van duizenden arbeidsmigranten, die allemaal een ander levensverhaal hebben. Het Zaans Museum heeft 22 verhalen opgetekend, zodat ook het dagelijkse bijzonder is.

Vanwege de grote werkgelegenheid in de Zaanse fabrieken was de Zaanstreek was populair bij Marokkaanse migranten. Ook Aziz Mejdoubi kwam naar de oer-Hollandse regio: als 9-jarig jongetje reisde hij zijn vader achterna.

"Ik had het in Marokko heel goed. Op die leeftijd merk je niet dat je het minder hebt ofzo", vertelt Aziz. "Maar ja, dan kom je hier in Nederland. Je verstaat niemand. Het is alleen maar gebarentaal. Maar het was wel leuk. Het was wel spannend".

Alledaagse leven

Verhalenvertellers van het museum hebben de verhalen samen met Stichting EuroMarocNed opgetekend. "Deze verhalen zijn eigenlijk nog helemaal niet goed beschreven" vertelt Martine Verstraeten van het Zaans Museum.

"Dat is vaak zo, met de echte cultuur. Dat is het alledaagse leven en dat vinden we het vaak niet belangrijk genoeg om het op te schrijven."

De verhalen zijn gepubliceerd op de website van de Zaanse Verhalenbank.