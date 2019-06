Zeven aanhoudingen in belwinkel Amstelveen

AMSTELVEEN - Agenten hebben gisteravond zeven mensen opgepakt in een belwinkel op het Stadsplein in Amstelveen. Ook werden er vier voertuigen in beslag genomen.

Wat er zich in de winkel heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat aanhoudingen verricht zijn op grond van 'een verdachte situatie'.

De zeven arrestanten zijn verhoord. Waarom de voertuigen in beslag genomen zijn, is niet bekend. De politie doet onderzoek.