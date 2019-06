VIDEO: Verjaardags-Boeing alsnog geland op Schiphol

SCHIPHOL - KLM's eerste Boeing 787-10 Dreamliner is vandaag, een dag te laat, alsnog aangekomen op Schiphol. Het toestel met daarop een grote '100' zou gisteren feestelijk ontvangen worden in een hangaar waar het aftellen naar de honderdste verjaardag zou beginnen. Helaas voor KLM was het papierwerk niet in orde en kon de Dreamliner niet vertrekken vanaf de Boeing-fabriek in Amerika.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Rond 9.15 uur vanochtend was het dan toch zover - met zeker honderd vliegtuigspotters die het toestel opwachtten - en landde de Boeing 787-10 Dreamliner op de Buitenveldertbaan op Schiphol. Na aankomst kreeg de Dreamliner een watersaluut van de brandweer.

Het toestel werd vervolgens door een grote groep gele Schiphol-auto's en een KLM-bus begeleid naar een hangaar op Schiphol-Oost voor de laatste voorbereidingen die het moet krijgen, voordat de kist passagiers gaat vervoeren.

De eerste vlucht van de 787-10 Dreamliner is dinsdag naar Kilimanjaro en Dar Es Salaam.