Man (33) gewond na steekpartij in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Een 33-jarige man is vannacht gewond geraakt bij een steekpartij op de Goudsbloemstraat in Enkhuizen. Twee verdachten zijn opgepakt.

Het gaat om mannen van 16 en 21 jaar uit Hoorn. Wat er precies is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk ging aan de steekpartij een verkeersongeluk vooraf, aldus de politie.

Het slachtoffer werd gestoken met een scherp voorwerp en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met de man gaat, is niet bekend.