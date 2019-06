Bloedhitte voorbij: koelere maar zonnige week op komst

NOORD-HOLLAND - Hoewel we van de zon voorlopig nog geen afscheid hoeven te nemen, is er wel koeler weer in aantocht. En dat is misschien wel lekker na een week met een paar bloedhete dagen.

Zo warm als dat het gisteren was, wordt het in ieder geval voorlopig niet meer, zegt NH-weerman Jan Visser. "Het gaat weer de koelere kant op. Het wordt de hele week rond de 20 graden. Er is nog steeds veel zon, maar ook bewolking en het kan morgen zelfs een klein beetje gaan regenen."

Zweterige nachten zijn voorlopig ook uitgesloten. Volgens de weerman wordt het 's nachts ongeveer 16 graden. Het dekbed kan dus weer even uit de kast.