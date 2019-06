Auto schiet van ringweg Amsterdam af en belandt meters lager op straat

AMSTERDAM - Een zwaar ongeluk vanochtend vroeg op de Naaldwijkstraat in Amsterdam. Een personenauto is daar bij een afrit van de A10 van de weg af geschoten.

De auto vloog door nog onbekende oorzaak een talud af en kwam enkele meters lager met een harde klap tot stilstand.

Het is onduidelijk of er mensen gewond geraakt zijn bij het ongeluk. Wel is zeker dat de auto, een grijze Audi, total loss is geraakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.